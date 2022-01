Kolarov ai saluti, Inzaghi avrà il suo rinforzo sulla fascia sinistra? – TS

Kolarov è in uscita dall’Inter e valuta in questi giorni una possibile cessione o addirittura addio al calcio. Simone Inzaghi avrà dunque il suo rinforzo a sinistra? Secondo TuttoSport, Piero Ausilio a gennaio farà un tentativo in Bundesliga.

IN USCITA – Kolarov è uscito dalle rotazioni di Simone Inzaghi a causa di qualche problema fisico (ancora indisponibile), nei prossimi giorni potrebbe decidere di salutare l’Inter. In queste ore il serbo sta valutando il suo futuro, con la possibilità di dire addirittura addio al calcio. Secondo il quotidiano di Torino, Inzaghi ha ricevuto la promessa di avere un rinforzo per la corsia mancina, dove manca un tassello alla luce, appunto, dell’uscita di Kolarov. L’idea, come sappiamo, è quella di arretrare Federico Dimarco nel ruolo di terzo centrale, alternandolo con Bastoni, ma chiaro che a quel punto servirebbe un vice-Perisic. L’Inter continua a lavorare con uno sguardo particolare in Bundesliga, dove segue Bensebaini e Kostic. Ausilio proverà a convincere l’Eintracht a cedere il serbo in prestito con diritto di riscatto (operazione da 10 milioni complessivi).

Fonte: TuttoSport