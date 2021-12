Kolarov a gennaio saluta l’Inter? Possibile, ma prima un sostituto – CdS

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e, come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è Aleksandar Kolarov.

IN USCITA – Dopo la sfida di mercoledì contro il Torino, in casa Inter si comincerà a parlare di mercato. Tra i giocatori meno utilizzati in questa stagione da Simone Inzaghi c’è Aleksandar Kolarov. Visto lo scarso utilizzo, secondo il quotidiano romano il difensore serbo potrebbe essere ceduto, ma prima, però, l’Inter dovrà trovare un sostituto a parametro zero.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti