Koch cresce bene, ora c’è la fila: sfida Napoli-Inter. Occhio al Benfica

Koch ha convinto con la maglia del Friburgo, confermando la sua ascesa nel calcio europeo. Il difensore è entrato nel mirino di Napoli e Benfica, ma spunta anche l’Inter. Di seguito le ultime novità e le possibili trattative, riportate da “Tuttomercatoweb”

LOTTA A TRE – Robin Koch ha convinto gli osservatori di diversi club internazionali di alto livello. Il difensore è uno dei primi obiettivi del Benfica, ma non mancano i consensi in Italia. In particolare, si parla di Inter e Napoli per il calciatore del Friburgo. Il talento classe 1996 ha accumulato ben 26 presenze in questa stagione: vanta grande fisicità nel reparto arretrato.