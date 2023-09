Klaassen subito in sede! L’Inter chiude così il calciomercato. Attesa l’ufficialità – Sky

Klaassen è arrivato subito in sede dopo aver terminato le visite mediche al CONI. Adesso la firma sul contratto che di fatto sancirà la fine del calciomercato in entrata per l’Inter.

IN SEDE – È Davy Klaassen l’ultimo acquisto dell’Inter in questa sessione di mercato. L’esperto centrocampista olandese arriva da svincolato dall’Ajax e firmerà un contratto biennale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore è arrivato in questi minuti in sede.