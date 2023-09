Klaassen, colpo last minute dell’Inter! Accordo chiuso – Sky

Arriva il colpo last minute per l’Inter nell’ultimo giorno di calciomercato: Davy Klaassen, centrocampista dell’Ajax, è a un passo dall’essere un nuovo giocatore dei nerazzurri, come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

COLPO FINALE – Arriva anche il centrocampista per l’Inter, che chiude così di fatto il suo calciomercato in entrata. Il colpo è Davy Klaassen, in arrivo dall’Ajax. Due anni di contratto per lui che sarà già in giornata a Milano per l’iter che lo porterà a essere ufficialmente un nuovo elemento della rosa nerazzurra a disposizione di Simone Inzaghi.