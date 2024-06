Klaassen, addio all’Inter! Niente prolungamento del contratto

Finisce dopo appena un anno l’esperienza di Davy Klaassen con la maglia dell’Inter. Il giocatore olandese lascerà ad inizio luglio, Fabrizio Romano dà la notizia sul suo futuro.

FINE DELLA STORIA – Dopo un anno con 18 presenze per Davy Klaassen si conclude la storia con l’Inter. Il calciatore olandese era arrivato nell’ultimo giorno di mercato della scorsa sessione estiva di mercato a parametro zero dopo la rescissione con l’Ajax. Adesso dovrà trovare una nuova squadra, Fabrizio Romano dà qualche informazione sul futuro del centrocampista.

Klaassen, un anno difficile all’Inter

FUTURO – Klaassen non ha proprio lasciato un ricordo indimenticabile a Milano. Ha giocato da titolare tre volte in stagione: Salernitana in campionato, Benfica in Champions League e Bologna in Coppa Italia. L’olandese è arrivato per fare il settimo centrocampista e così è stato fino alla fine, quando non ha trovato spazio nemmeno con lo Scudetto già vinto al 22 aprile. L’unico gesto che si ricorda è il momento in cui ha chiesto all’arbitro quando finisse la partita a pochissimi attimi dal fischio finale di Inter–Juventus. La possibilità di prolungare fino al 30 giugno 2025 è scaduta ieri, ma Klaassen potrebbe rimanere ancora in Italia. Il calciatore è già disponibile sul mercato e ci sono alcuni club interessati. Tra questi sono valide alcune opzioni dall’Italia.