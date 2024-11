Kiwior ritorno di fiamma per l’Inter: dubbio gennaio o estate – CdS

Tra i tanti difensori che l’Inter ha messo nella sua personale lista per la prossima stagione torna di moda anche quello di Jakub Kiwior dell’Arsenal. Secondo il Corriere dello Sport i Gunners possono cederlo tra gennaio e la prossima estate

RITORNO DI FIAMMA – Già osservato nel corso della scorsa estate dopo l’arrivo di Riccardo Calafiori all’Arsenal, il nome di Jakub Kiwior torna di moda per l’Inter in vista del prossimo anno. La difesa è uno dei reparti su cui i nerazzurri stanno focalizzando il loro mercato in vista della prossima stagione e il polacco, vista anche la sua capacità di giocare come braccetto a sinistra, resta un profilo interessante per la dirigenza dei campioni d’Italia in carica. Non bisogna dimenticare, però, come gli inglesi lo abbiano prelevato dallo Spezia nel gennaio del 2023 per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Resta da capire quando l’Arsenal deciderà di cedere il giocatore.

TEMPISTICHE PER LA CESSIONE – Posto che la richiesta per il suo cartellino è simile a quella spesa per portarlo a Londra (25 milioni di euro più bonus), Jakub Kiwior lascerà i Gunners tra gennaio e la prossima estate. Proprio durante il mercato invernale, infatti, potrebbe andare alla Juventus, che ha chiesto informazioni. Il motivo è da ricercare nell’allarme per la difesa dei bianconeri, che hanno perso Gleison Bremer prima e Juan Cabal poi per due lesioni al legamento crociato. Resta da capire se i bianconeri investiranno subito la cifra richiesta per prelevare Kiwior a titolo definitivo, o se si lavorerà su un prestito fino a fine stagione. A quel punto, in estate, l’Inter potrà decidere se investire o meno sul polacco. Anche se altri nomi sono preferiti al momento, come quelli di Jaka Bijol dell’Udinese e Isak Hien dell’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport, Eleonora Trotta