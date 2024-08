Kiwior, l’Inter può provare il colpo all’ultimo: messaggio chiaro dall’Arsenal

Jakub Kiwior è uno dei difensori mancini cercati dall’Inter durante questo calciomercato, con un’operazione di mercato in realtà mai veramente approfondita. Le cose potrebbero però cambiare negli ultimi giorni, dopo un chiaro messaggio dall’Arsenal.

MESSAGGIO CHIARO – Jakub Kiwior non fa più parte del progetto tecnico dell’Arsenal. La decisione è resa nota dal club londinese in vista proprio della gara di debutto nella Premier League 2024-2025, con i Gunners che apriranno alle 16 di oggi contro il Wolverhampton. Una partita che non vedrà la presenza neanche in panchina del difensore polacco, cercato sul mercato anche dall’Inter poche settimane fa, prima che la pista si raffreddasse senza mai – a dirla tutta – che si scaldasse particolarmente.

Kiwior, l’Inter può provarci: ultimi giorni di mercato per l’occasione

COLPO DI CODA – La situazione, però, sta cambiando. Il fatto che l’Arsenal lo abbia escluso dalla Prima Squadra, specialmente dopo l’arrivo di Riccardo Calafiori dal Bologna, può portare alla decisione del club di favorire una sua partenza a condizioni che l’Inter riterebbe accettabili. E, come sappiamo, i nerazzurri sono ancora a caccia di un difensore sinistro che possa dare il cambio ad Alessandro Bastoni nella lunga stagione che attende la squadra. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, dal canto suo sottolinea come al momento non ci siano trattative aperte con nessuna squadra. Ma attenzione al colpo di coda degli ultimi giorni di mercato.