Kiwior, dopo l’Inter ci prova un’altra di Serie A: richiesta all’Arsenal

Jakub Kiwior è uno dei difensori sondati dall’Inter sul mercato per rinforzare la rosa, prima di virare poi con forza su Tomas Palacios. Ora per il polacco dell’Arsenal ci prova un altro club di Serie A.

CAMBIO DI ROTTA – Jakub Kiwior, dopo una stagione e mezza, è già con le valigie in mano in casa Arsenal. Di fatto fuori dai piani tecnici dell’allenatore Mikel Arteta, il difensore polacco è pronto a cambiare squadra. In Italia ci aveva pensato l’Inter qualche settimana fa, come profilo per rinforzare la difesa: giovane, sinistro, con esperienza in Serie A viste le sue stagioni con la maglia dello Spezia. Una trattativa, però, mai decollata. Il tutto per le richieste dell’Arsenal, che vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo visto l’investimento fatto per portarlo in Inghilterra. Nome quindi scartato dai nerazzurri, per puntare poi con forza sul giovane Tomas Palacios.

Kiwior, dopo l’Inter ci prova un’altra squadra di Serie A

NUOVA PROPOSTA – Dopo l’Inter, ormai defilatasi, ci prova adesso un’altra squadra di Serie A. Come scrive Sport Mediaset, infatti, il Bologna è pronto a chiedere Jakub Kiwior all’Arsenal. Anche qui l’offerta prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto. Proprio la formula che i Gunners vorrebbero evitare. Tuttavia, dal momento che il mercato sta per chiudersi, il club londinese potrebbe anche accettare la proposta.