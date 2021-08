Kinkoue, fatta per il suo trasferimento all’Olympiacos! Accordo con l’Inter

L’Inter saluta un altro giovane talento con Étienne Youte Kinkoue, difensore classe 2002, che lascia i nerazzurri e vola in Grecia. Il difensore ha trovato l’accordo con l’Olympiacos per trasferirsi subito nella Peloponneso. Ecco l’accordo con l’Inter trovato dalla società greca.

ADDIO IMMEDIATO – Stando a quanto riportato da ‘to10.gr’, giornale greco, l’Olympiacos ha acquistato dall’Inter il difensore Kinkoue. Ecco quanto riporta il sito greco: “Dopo 56 presenza con la Primavera nerazzurra, i biancorossi hanno trovato il modo di inserirlo nel proprio potenziale trovando un accordo sia con lui che con l’Inter. L’Olympiacos e Kinkoue si legheranno per 4 anni e il calciatore arriva in Grecia immediatamente, in modo che possano essere poste le relative firme. Il giocatore è atteso in Grecia domani. Dall’Italia pare che l’Olympiacos sia riuscito a far suo Kinkoue pagando una cifra intorno ai 350mila euro, con l’Inter che ha mantenuto una percentuale di rivendita in futuro”.

Fonte: to10.gr