Kimmich, dalla Spagna rilanciano un interesse dell’Inter. Ma cammino impervio!

Joshua Kimmich potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate a parametro zero: il calciatore tedesco, tra i migliori nel suo ruolo, sarebbe nel mirino dell’Inter.

IL PUNTO – Joshua Kimmich rappresenta uno dei calciatori più interessanti tra quelli che dovrebbero liberarsi a parametro zero in estate: l’Inter, dato il suo valore, non appare indifferente a questo. Come riportato da fichajes.net, infatti, i nerazzurri hanno l’intenzione di imbastire una trattativa concreta con il suo entourage per ingaggiarlo in estate. A testimonianza di quanto i meneghini vedano con interesse il suo profilo, alla squadra scudettata viene attribuito lo status di “favorita” per l’acquisto del classe 1994 nella sessione estiva di mercato. Che ciò avvenga, non sarà comunque un esito scontato.

Kimmich, l’Inter ci pensa seriamente. Ma attenzione a un fattore

LO SCENARIO – L’Inter non è, infatti, l’unica squadra che sta monitorando con attenzione la situazione di mercato del campione tedesco. Dato lo spessore tecnico, le qualità di leadership e l’esperienza maturata nell’ultimo decennio, il calciatore del Bayern Monaco è appetibile ai top club europei. Tra di essi, vi è da registrare l’interesse del Real Madrid, che vorrebbe riformare il suo centrocampo in vista della prossima stagione. Ciò nonostante, l’Inter viene considerata una pretendente molto seria a Kimmich. Soprattutto grazie al progetto che ha costruito con serietà e solidi presupposti nelle ultime stagioni, rendendosi a tutti gli effetti un club in grado di affascinare anche i giocatori più importanti in Europa.

LA SITUAZIONE – Diversamente rispetto a ciò, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, Kimmich sarebbe vicino al rinnovo con il Bayer Monaco. In questo scenario, l’Inter dovrebbe rinunciare al suo profilo e rivolgersi ad altro. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’effettiva direzione che la sua situazione di mercato intraprenderà.