Kimmich, il Bayern Monaco ritira l’offerta di rinnovo! In scadenza

Arriva una bomba dalla Germania, precisamente da Bild, sul futuro di Joshua Kimmich. L’Inter era tra i club interessati in passato, il Bayern Monaco ha fatto un passo pesante.

PASSO INDIETRO – In Spagna danno l’Inter come principale club in corsa per l’acquisto a parametro zero di Joshua Kimmich. Il centrocampista è in scadenza a giugno 2025 con il Bayern Monaco e secondo la BILD in questi giorni è arrivata una bomba. I tedeschi avrebbero ritirato l’offerta di rinnovo di contratto al giocatore, che non ha mai risposto alla proposta in questi mesi. Kimmich attualmente guadagna 20 milioni di euro a stagione circa e il Bayern Monaco ha pareggiato quest’offerta per il rinnovo.

Kimmich, l’Inter non è la candidata numero uno! Un altro club

SITUAZIONE – Kimmich è stato sempre incerto sul suo futuro, così il club tedesco ha fatto un passo indietro ritirando l’offerta di rinnovo. Questo non chiude ad un eventuale rinnovo, ma dovrebbero ricominciare da zero le trattative e il contratto scade tra pochissimi mesi. Per l’Inter è complicato arrivare alle cifre che percepisce adesso Kimmich, ma l’appetibilità a livello internazionale fa sì che il centrocampista possa essere attratto dalla società nerazzurra. Oltre all’Inter c’è il Real Madrid, che sembra il club più attrezzato per comprare il regista in estate.