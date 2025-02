Kimmich, in Germania confermano: c’è anche l’Inter! Ma non esclude il rinnovo

Il futuro di Joshua Kimmich è sempre più incerto. Il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero, diventando una delle occasioni più ghiotte per i top club europei. Secondo quanto riportato da Bild, tra queste, ci sarebbe anche l’Inter.

OCCASIONE CONFERMATA – Il Bayern Monaco ha deciso di ritirare l’offerta di rinnovo, lasciando il giocatore libero di valutare nuove destinazioni. La decisione sarebbe stata comunicata direttamente a Kimmich all’inizio della settimana, con il Bayern che continua a non comprendere le esitazioni del classe ’95 nel prolungare il suo contratto. Nonostante ciò, le trattative tra le parti restano aperte, anche se lo scenario di un addio a fine stagione diventa sempre più probabile.

Inter c’è tra le squadre interessate a Kimmich

CONCORRENZA – Tra le squadre più interessate al giocatore c’è il Paris Saint-Germain, che già nella scorsa estate aveva provato a portarlo in Francia. Allora, Kimmich aveva declinato la proposta, ma il club parigino è tornato alla carica e spera di convincere il giocatore a trasferirsi al Parc des Princes. Oltre al PSG, anche l’Inter e il Liverpool stanno monitorando attentamente la situazione. Ciò che preoccupa – oltre la concorrenza -, è chiaramente l’ingaggio. Nei prossimi mesi si capirà se il Bayern tenterà un ultimo assalto per trattenere il giocatore o se Kimmich deciderà di aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Fonte: Bild