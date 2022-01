Kessié a zero più di Dybala: due strategie diverse impostate dall’Inter – Rai

Kessié è in scadenza col Milan e difficilmente rinnoverà, nonostante avesse fatto intendere il contrario la scorsa estate. Secondo Francesco Rocchi, durante Calcio Totale su Rai Sport +, l’Inter monitora sia l’ivoriano sia Dybala ma il rossonero con più attenzione.

DOPPIA STRATEGIA – L’Inter è attenta sul fronte parametri zero e, dopo André Onana, può ingaggiare un altro giocatore in scadenza al 30 giugno. Francesco Rocchi si sofferma su Franck Kessié e Paulo Dybala, vedendo due situazioni differenti: «Su Dybala quella dell’Inter è una manovra di disturbo, su Kessié c’è la sensazione di poter fare un colpo come Hakan Calhanoglu». Preso proprio a zero dal Milan…