Kessié il preferito dell’Inter, altri 2 nomi: spunta un ex juventino! L’idea − TS

L’Inter non cerca un regista per il mercato estivo bensì una mezzala forte fisicamente e di livello. Il campo si restringe attorno a tre nomi. Kessié, ma anche un pupillo di Marotta

TRE NOMI − Marcelo Brozovic è con le valigie in mano (vedi articolo) e dunque l’Inter dovrà accorrere sul mercato per trovare un nuovo centrocampista. Non però un regista, in quel ruolo Calhanoglu e Asllani vanno più che bene, bensì una mezzala veloce, forte e di livello. Tre i nomi sul piatto. Il preferito rimane Franck Kessié del Barcellona, il quale però guadagna sette milioni di euro l’anno. Poi c’è il giovane Yunus Musah del Valencia, per il quale il club spagnolo spara altissimo. L’altro nome è invece quello di Emre Can. Il tedesco, oggi al Borussia Dortmund, è stato già giocatore di Marotta ai tempi della Juventus. Dei tre sembra il più abbordabile, visto anche il contratto in scadenza nel 2024.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino