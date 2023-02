Kessié per Brozovic, il Barcellona manda avanti l’idea di scambio – CdS

Lo scambio tra Franck Kessié e Marcelo Brozovic non è del tutto tramontata, anzi. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Barcellona ha fatto sapere di voler riaprire i discorsi in vista del mercato estivo.

IPOTESI DI SCAMBIO – Il Barcellona ci aveva già provato a gennaio, proponendo uno scambio all’Inter che però ha risposto negativamente. Lo scenario, però, potrebbe cambiare in estate, ragionando con più calma e non a stagione in corso. Franck Kessié fin qui è stato utilizzato pochissimo dal Barcellona, per questo motivo si era già offerto all’Inter, raccogliendo anche la disponibilità della dirigenza, ma a determinate condizioni. A quel punto la dirigenza spagnola ha ben deciso di proporre uno scambio con Marcelo Brozovic, molto apprezzato da Xavi, che lo vede come ideale erede di Sergio Busquets. Kessie, ingaggiato proprio con quello scopo, non ha le caratteristiche adatte. L’idea del club catalano, però, non ha preso corpo, innanzitutto perché, sotto l’aspetto economico, non era conveniente per i conti dell’Inter. In estate, con più tempo a disposizione, lo scenario potrebbe cambiare, ma soltanto se gli spagnoli riuscissero a garantire un corposo conguaglio. Dal punto di vista tecnico, lo scambio ha una sua valenza. Il conguaglio per l’Inter garantirebbe un’iniezione di cassa importante. E l’alternativa tattica sarebbe già in casa, visto che Hakan Calhanoglu ha dimostrato di saper sostituire Brozovic e Kessié sostituirebbe Roberto Gagliardini.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno