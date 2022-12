Kessié opzione Inter? Romano: «Ritorno in Italia non utopia. Non ora»

Kessié non ha avuto grande spazio al Barcellona nella prima parte di stagione, tanto che si è spesso parlato di un possibile ritorno in Italia. Accostato all’Inter (vedi articolo), l’ex centrocampista del Milan non è sicuro di restare in Spagna: Fabrizio Romano spiega come può muoversi.

USCITA DOPO UN ANNO – Fabrizio Romano, intervenuto su Twitch da SOS Fanta, aggiorna su Franck Kessié dopo le voci sull’Inter: «Può tornare in Italia? Non è utopia, per giugno direi. Per gennaio no, a oggi il Barcellona è fermo e non ha interesse a prestare giocatori perché non può rimpiazzarli. A giugno non lo escluderei: se dovesse continuare a non trovare spazio credo ci siano possibilità per Kessié di tornare in Italia».