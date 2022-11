Kessié si offre all’Inter! Vuole tornare in Italia, un’apertura – CdS

Kessié al Barcellona è un comprimario e dopo pochi mesi dal suo passaggio a parametro zero dal Milan vuole tornare in Italia. Il Corriere dello Sport parla di proposta fatta all’Inter dal suo agente.

IL TENTATIVO – George Atangana, agente di Franck Kessié, ha proposto il suo assistito all’Inter. Una richiesta molto particolare, visto che il centrocampista fino alla scorsa stagione giocava nel Milan e che in estate è andato al Barcellona a parametro zero. La notizia la dà il Corriere dello Sport, aggiungendo come la società abbia posto dei paletti. Per poter eventualmente fare l’operazione Kessié si può parlare solo di prestito, peraltro fattibile visto che il Barcellona non ha speso nulla per il suo cartellino. In più i catalani dovrebbero contribuire all’ingaggio, da sei milioni e mezzo. Kessié all’Inter sarebbe un comprimario, essendoci già come titolari Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

DI RITORNO – Già a gennaio 2020 era stato a un passo, in uno scambio con Matias Vecino, su richiesta di Antonio Conte: poi l’operazione sfumò. Kessié ha anche provato a fare un approccio col Milan per un clamoroso ritorno, ma la risposta rossonera è stata fredda anche per i rapporti negativi fra Atangana e Paolo Maldini. Sul fronte Inter invece qualcosa si è mosso, lui nel frattempo è scontento al Barcellona e vuole già cambiare aria. In stagione ha collezionato tredici presenze su venti, con 485′ complessivi. Per Kessié la sensazione è che, nel caso, l’Inter ragioni più sul 2023-2024 che su gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno