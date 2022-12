Kessié obiettivo Inter? Un motivo (anzi tre) per dire no all’ex Milan

Franck Kessié potrebbe diventare un obiettivo di mercato dell’Inter. Tuttavia riportare l’ivoriano a Milano è quasi impossibile, per tre motivi.

SUGGESTIONE DOPPIA – Franck Kessié non è affatto contento della sua esperienza al Barcellona. Troppo pochi, secondo lui, 485 minuti giocati in 13 presenze, ossia meno di un tempo di media a partita. E l’Inter sta sondando il terreno per portare Kessié a Milano. Anzi riportarlo, viste le cinque stagioni dell’ivoriano al Milan. E in nerazzurro troverebbe l’ex compagno Hakan Calhanoglu, che il passaggio da rossonero a nerazzurro lo ha fatto in perfetta continuità. Piero Ausilio unirebbe così l’utile al dilettevole. Acquistare un giocatore apprezzato da sempre, piazzando inoltre un’altra beffa ai concittadini. Ma, analizzando la situazione nel complesso, l’affare sembra più che irrealizzabile. Per più di un motivo.

Kessié all’Inter: un motivo per non farlo, due per non sperarlo

POSIZIONE IN CAMPO – Più che dove, sarebbe da chiedersi al posto di chi giocherebbe Kessié all’Inter. E l’indiziato è chiaramente uno, per posizione e attitudine in campo. Parliamo ovviamente di Nicolò Barella, che proprio con l’ex rossonero si giocò il premio di Miglior Centrocampista della Serie A 2020/21. Ma questa soluzione non accontenterebbe nessuno, in primis Kessié. Che vorrebbe andarsene da Barcellona per giocare di più, e non per fare (ancora) da rincalzo. Oltre al fatto che potrebbe alterare il prezioso equilibrio del centrocampo dell’Inter.

AFFARE INSOSTENIBILE – Inoltre ci sono due motivi per non augurarsi l’arrivo di Kessié all’Inter. E sono entrambi di natura finanziaria. Innanzitutto, il contratto dell’ivoriano col Barcellona ha una clausola rescissoria di 500 milioni di euro. Un dettaglio che potrebbe essere aggirato con prestiti e formule fantasiose. Ma che difficilmente eviterebbe ai nerazzurri di sborsare una cifra importante per l’acquisto del cartellino. E poi c’è lo stipendio. In Catalogna Kessié guadagna 6,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che, all’Inter, conoscono solo Barella, Brozovic, Lautaro Martinez e Lukaku. Ed è una cifra insostenibile per un giocatore che, riprendendo quanto detto prima, non sarebbe nemmeno un titolare inamovibile. In sintesi, il centrocampo nerazzurro avrà bisogno di rinforzi, ma che abbiano un impatto economico decisamente inferiore rispetto a quello dell’ex Milan.