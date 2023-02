Kessié non soddisfatto al Barcellona, vuole l’Inter! Nuovo contatto con l’agente – CdS

Franck Kessié non è certo soddisfatto al Barcellona e il ritorno in Italia resta la sua priorità. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter è una possibilità concreta per l’estate, ma servirà uno sforzo da parte degli spagnoli.

NUOVO CONTATTO – Franck Kessié, non certo soddisfatto della prima annata con il Barcellona e per il quale il ritorno in Italia rimane la destinazione privilegiata. Si lavora per ridisegnare il futuro, in questi giorni c’è stato un ulteriore contatto con l’agente del giocatore, George Atangana, al lavoro per trovare un’alternativa che riporti l’ivoriano al centro di un progetto. L’Inter è in cima alle priorità, a patto che si lavori a un trasferimento in prestito con l’ingaggio (da 6,5 milioni) pagato in parte dalla società catalana. Il suo destino al Barcellona potrebbe essere legato anche alle sorti in Europe League dei blaugrana, che stasera rischiano grosso in casa del Manchester United dopo il 2-2 maturato all’andata. In caso di prematura eliminazione il discorso sul futuro di Kessie potrebbe riaprirsi immediatamente.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia