Kessié il nome più caldo per il centrocampo dell’Inter. Smentito un altro – SI

Per il rinforzo del centrocampo dell’Inter la pista Kessié rimane la più calda. Pedullà, nel corso della trasmissione di “Sportitalia Mercato”, racconta le intenzioni del club nerazzurro e smentisce l’interesse per un altro giocatore. Di seguito i particolari sul calciomercato dell’Inter emersi da Sportitalia.

CONFERME E SMENTITE – Nella finestra di calciomercato estiva l’Inter sarebbe intenzionata a seguire gli stessi nomi di quella invernale e non solo per quanto riguarda i parametro zero. Questo è quanto riporta Alfredo Pedullà, nel corso del suo intervento su “Sportitalia Mercato” insieme ad altri dettagli sulle trattative nerazzurre. Secondo il giornalista, infatti, per rafforzare il centrocampo l’Inter starebbe pensando a Franck Kessié. Il giocatore ha giocato poco nel Barcellona e, per questo, potrebbe voler trovare maggiore spazio altrove. Inoltre, dopo la smentita dell’interesse nei riguardi di Chris Smalling (vedi articolo), arriva anche quella su Nabu Keita, centrocampista in scadenza col Liverpool.

Fonte: Sportitalia