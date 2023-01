Kessié, nessun veto per l’operazione tra Inter e Barcellona – Sky

Franck Kessié è diventato nelle ultime ore il grande nome del mercato invernale dell’Inter. Si è caldeggiata la possibilità di uno scambio con Marcelo Brozovic, Luca Marchetti ha parlato così della trattativa con il Barcellona su Sky Sport.

CHANCE – Franck Kessié è uno dei delusi in questi primi mesi con il Barcellona di Xavi. La possibilità di partenza è concreta, l’Inter è interessata. Luca Marchetti ha parlato così su Sky Sport del possibile scambio con Marcelo Brozovic: «Si è parlato di questo scambio perché in Spagna è nata la notizia. Per ora la trattativa non ha sbocchi, ma conviene tenerla in considerazione. Come numeri ci siamo, dipendrà molto dalle volontà dei club e dei calciatori. In questo caso diciamo che non c’è stato ancora nessun veto per fare in modo che l’operazione non possa andare avanti».