Kessié-Milan, stallo per il rinnovo. Piace ad Ausilio, l’Inter ci prova – TS

Kessié sta per entrare nell’ultimo anno di contratto con il Milan, con un contratto in scadenza a giugno 2022. Rinnovo in stallo con il Milan, l’Inter si inserisce come per Calhanoglu?

INTER SEGUE – Kessié verso l’ultimo anno di contratto al Milan. La dirigenza rossonera presto avvierà nuovamente i contatti con il centrocampista ivoriano per provare a rinnovare il suo contratto a fine mese. L’Inter dal canto suo, visto il poco margine di manovra sul mercato, monitora la situazione. Il centrocampista piace a Piero Ausilio, e Beppe Marotta come ormai noto è molto abile nelle operazioni a parametro zero. Franck Kessié guadagna attualmente 2,2 milioni al Milan e ne chiede quasi 6 per il rinnovo. I rossoneri arriverebbero per ora a 4.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi

