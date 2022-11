Kessiè all’Inter, tecnicamente sì economicamente no! Niente matrimonio?

Nelle ultime ore Franck Kessié è stato avvicinato all’Inter (vedi articolo). I mesi trascorsi a Barcellona non sono stati positivi e si presume una sua possibile volontà di partire per trovare maggiore minutaggio. Si concretizzerà il matrimonio tra l’Inter e l’ivoriano?

PANCHINE – Franck Kessié non è di certo stato protagonista assoluto del Barcellona in questi primi mesi in Spagna. In Liga l’ivoriano ha giocato solamente il 17% dei minuti disponibili e Xavi non sembra dargli estrema fiducia. Il suo unico gol è arrivato in Champions League contro il Viktoria Plzen, ma non ha comunque spostato gli equilibri per la qualificazione. La concorrenza data da Busquets, Gavi, Pedri e De Jong è sicuramente dura e per questo Kessié si trova in difficoltà. Dopo gli anni da perno del centrocampo del Milan l’ivoriano non sta ritrovando continuità e questo potrebbe essere un colpo basso per la sua carriera.

Inter, Kessié è una possibilità?

IMPOSSIBILE – Nelle ultime ore sono uscite voci che hanno avvicinato il centrocampista ex Milan e Atalanta all’Inter, ma l’agente George Atangana le ha prontamente smentite (vedi articolo). Per Kessié il Barcellona è un punto di arrivo e per questo vuole rimanere e provare a scalzare la concorrenza. Il suo arrivo a Milano è ai limiti dell’impossibile: l’ivoriano guadagna 6.5 milioni netti a stagione e all’Inter questo stipendio lo prendono solamente i top, tolto Romelu Lukaku. Il suo acquisto sarebbe incredibilmente utile per Simone Inzaghi. Kessié potrebbe dare quell’equilibrio che manca e che provoca i problemi principali nella fase difensiva. La difesa è spesso scoperta, il centrocampo è lento nel ritornare e una figura come il calciatore ex Milan potrebbe aiutare in questo. La certezza che si ha però è che Kessié rimarrà a Barcellona.