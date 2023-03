Kessié-Inter, la sua agenzia sbotta: «Fake news! Come serpente…»

Kessié continua a rimanere in orbita Inter e in uscita dal Barcellona. La sua agenzia però non ci sta e anzi attacca duramente chi diffonde queste notizie

L’ATTACCO − Kessié rimane sempre accostato all’Inter e in uscita dal Barcellona (vedi articolo). Ma la sua agenzia, Ambition Group Sport Management, continua sempre a negare. L’attacco diretto su Instagram: «Sebbene l’agente abbia negato un possibile trasferimento di Kessie, nonostante la dirigenza del Barcellona abbia negato un possibile suo trasferimento, tra l’altro, affermando la sua importanza nella squadra, nonostante egli stesso abbia recentemente rilasciato un’intervista in cui dice la sua voglia di giocare a Barcellona da tempo, certe notizie false e ridicole iniziano a farsi fastidiose. Quindi vogliamo essere molto chiari su questo. La possibilità che Kessie lasci il Barcellona nel prossimo calciomercato è come sperare che un Serpente possa improvvisamente avere le gambe la prossima estate. È il mondo al contrario..! Lui gioca, gioca meravigliosamente bene, segna gol, entra nella storia del Barca firmando il gol n. 3000 e qualcuno trova il coraggio di divulgare informazioni deliranti. Al nostro caro divulgatore di false informazioni Corriere dello Sport… Abbiamo deciso di non fidarci di te. Grazie. Grazie».