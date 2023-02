Kessié-Inter? Niente scambio con Brozovic! Da escludere due nomi − Rai

Kessié rimane in testa alla lista dei desideri dell’Inter. I contatti con l’agente rimangono ancora aperti e si lavora per una formula. Intanto, sono da escludere due profili

PISTE IN MEZZO − Franck Kessié all’Inter si può fare. Il club è rimasto in contatto con l’agente, ma l’unica soluzione possibile rimane il prestito con parte dell’ingaggio (7 milioni di euro) pagato dal Barcellona. Intanto, come riferisce Ciro Venerato alla Domenica Sportiva, sono da escludere due profili: Roberto Pereyra e Yunus Musa. Quanto al centrocampista statunitense, il Valencia parte da una base di 40 milioni di euro. Troppi per le casse nerazzurre.