Kessie, Inter in pressing ma chiara col Barcellona. Il punto

L’Inter sarebbe in pressing per Frank Kessie, centrocampista ivoriano di proprietà del Barcellona. La situazione.

PRESSING – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, l’Inter sta spingendo per il centrocampista del Barcellona, Franck Kessie, ma ha già chiarito che non può investire un euro per acquistarlo e che sarebbe disposta solo ad effettuare uno scambio o un prestito del centrocampista.

INVESTIMENTO – Stando al portale del quotidiano spagnolo, il club nerazzurro si trova in una situazione economica complicata ed ha bisogno di vendere. La società meneghina ha diversi calciatori sul mercato ed ha comunicato alla società catalana che non può compiere un acquisto. L’unico investimento che andrà ad effettuare sarà quello relativo al sostituto di Milan Skriniar.

SERIE A – L’ivoriano non avrebbe compreso troppo la situazione è vorrebbe continuare in blaugrana. Qualora fosse obbligato a partire, vorrebbe scegliere la sua prossima squadra e sembra attratto dal ritorno in Serie A.

