Kessié-Inter, discorso rinviato. Agente già al lavoro: strappato un sì − CdS

In casa Inter si lavora sotto traccia per Franck Kessié. L’ivoriano potrebbe lasciare in estate il Barcellona dopo appena un anno. In primavera nuovo incontro con l’agente, che al momento ha strappato un importante sì blaugrana

SOTTOTRACCIA − L’Inter cerca rinforzi a centrocampo. Oltre ad un marocchino messosi in evidenzia al Mondiale (vedi articolo), il nome di Kessié rimane sempre nei desideri dei dirigenti nerazzurri. Dopo i primi contatti con l’agente Atangana, il discorso è stato rinviato in primavera quando lo stesso giocatore avrà ben più chiare le idee. Ossia se lo spazio al Barcellona sarà ancora centellinato o meno. Se la situazione dovesse rimanere come quella attuale allora chiederà la cessione. Intanto Atangana lavora sottotraccia strappando un importante sì proprio al club catalano. L’Inter infatti vorrebbe prendere il giocatore alle sue condizioni: prestito e ingaggio parzialmente pagato dal Barcellona. I catalani dovrebbero assecondare.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno