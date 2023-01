Kessié-Inter, contatti in corso! Barcellona propone scambio: pochi vantaggi – CdS

Franck Kessié è ormai ai margini del progetto di Xavi al Barcellona e quindi a caccia di una nuova sistemazione. L’Inter lo stima da tempo e l’agente lo ha proposto, ma dalla Spagna la dirigenza blaugrana ha proposto uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic. Idea che, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, non scalda particolarmente la dirigenza di Viale della Liberazione per i pochi vantaggi.

LA PROPOSTA – L’Inter segue da tempo la vicenda legata a Franck Kessié, centrocampista ivoriano in uscita dal Barcellona nonostante le smentite del suo entourage. L’Amministratore Delegato Beppe Marotta lo stima e ha fiutato l’occasione, il suo agente lo ha offerto qualche settimana fa e l’Inter ha risposto di sì, ma a patto che possa arrivare in prestito e con l’ingaggio parzialmente pagato. Da Barcellona, invece, è arrivata una controproposta particolare: scambio alla pari con Marcelo Brozovic. Un affare ritenuto difficile ma che stuzzica alcuni dei protagonisti coinvolti. In primo luogo interessa ai blaugrana, da tempo sulle tracce del 30enne croato. Prima del rinnovo con la società milanese, i catalani hanno letteralmente inseguito il calciatore considerato perfetto per la filosofia del club.

TANTI DUBBI – Marcelo Brozovic dal canto suo a Milano è felice, ma secondo il quotidiano romano ovviamente non resterebbe indifferente alle lusinghe del Barcellona. Ha lo stesso stipendio del centrocampista ivoriano, sui 6 milioni di euro a stagione, e questo è un aspetto che faciliterebbe l’operazione. Il vantaggio riguarderebbe non solo a livello anagrafico (tra i due c’è una differenza di quattro anni), probabilmente anche tecnico: senza il croato, Simone Inzaghi in questa stagione si è affidato ad Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista davanti la difesa, o al giovane Kristjan Asllani. Il fantasista turco, in particolare, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Ha convinto sia il tecnico sia la dirigenza. Restano comunque dei dubbi sulla fattibilità dell’operazione, che eventualmente sarebbe rinviata a giugno. Certo è che l’ivoriano è un personaggio calcisticamente controverso. Fece molto discutere il suo passaggio dall’Atalanta al Milan

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta