Kessié, per l’Inter concorrenza Premier League: tre delle ‘Big Six’

Kessié è finito nel mirino dell’Inter. Ma il club nerazzurro non è il solo ad essersi interessato del centrocampista del Barcellona. Su di lui anche tre grandi della Premier League

CONCORRENZA − Franck Kessié continua a rimanere in orbita Inter. Dopo il tentativo a gennaio, i nerazzurri – scrive il Mundo Deportivo – potrebbero riprovarci anche in estate. Ma la concorrenza è agguerrita. Continua il quotidiano spagnolo, sul giocatore ci sarebbero anche tre delle cosiddette “Big Six” della Premier League: ovvero Chelsea, Manchester United e Tottenham. In particolare Antonio Conte, pazzo del giocatore ivoriano.