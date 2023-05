Kessié all’Inter? Il Barcellona può cederlo: le novità dalla Spagna

L’Inter ha come obiettivo principale ottenere la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, oltre ad approdare in finale della stessa competizione europea ai danni del Milan. Tutto questo vorrebbe dire anche ottenere maggiori ricavi economici da poter utilizzare poi in ottica calciomercato. A tal proposito, dalla Spagna e da Relevo.com arrivano nuove indiscrezioni su Franck Kessié.

AFFARE KESSIÉ − L’Inter lavora per la qualificazione in Champions League per il prossimo anno (vedi articolo). Tanto di questa stagione è infatti ancora da scrivere, mentre la società lavora anche in ottica calciomercato. A tal proposito, dal media spagnolo Relevo.com arrivano novità sul futuro di un centrocampista spesso accostato all’Inter, ovvero Franck Kessié. Il giocatore del Barcellona sta guadagnando sempre più spazio e fiducia da parte di Xavi. Eppure, come riferito da Relevo.com, non è detto che il Barça non lo lascerà partire in caso di offerta con il mercato estivo. Anche perché essendo arrivato da Milan a parametro zero, Kessié farebbe registrare al club blaugrana una buona plusvalenza. Il suo futuro è perciò, si legge, ancora tutto da scrivere.

