Kessiè, il Barcellona fa sul serio! Ipotesi Inter sfumata? – Sky

Il futuro di Franck Kessiè è inevitabilmente lontano dal Milan. Il centrocampista rossonero, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con la squadra di Pioli. L’Inter è una delle possibili nuove destinazioni ma il Barcellona è in forte pressing (vedi articolo).

FERMEZZA – Non sembra esserci l’Inter nel futuro di Kessié. Il centrocampista del Milan, in scadenza di contratto con i rossoneri a giugno, non rinnoverà il suo contratto con la squadra di Pioli. L’opzione Inter negli ultimi giorni è diventata insistente ma, secondo quanto scrive Fabrizio Romano, il futuro del centrocampista potrebbe essere seriamente in Spagna. Il Barcellona infatti è pronto a garantirgli 6,5 milioni di euro netti a stagione e un contratto di cinque anni con Xavi che spinge per averlo. Futuro lontano da Milano quindi?

Fonte: Twitter Fabrizio Romano