Kessié, è finita per il ritorno a Milano? Le parole di Laporta e le prospettive

Franck Kessié ha lasciato Milano sponda rossonera la scorsa estate. Il calciatore è andato via dal Milan a parametro zero per abbracciare il progetto del Barcellona. L’esperienza però non sta andando nel migliore dei modi.

SPAZIO – Poco, pochissimo spazio per Franck Kessié nella sua nuova esperienza. Il Barcellona non sta dando fiducia al calciatore, Xavi preferisce altri nello stesso reparto e le prospettive future vedono l’ivoriano lontano dalla Spagna. Nelle ultime ore Joan Laporta ha chiuso alla possibilità di cessione a gennaio (vedi articolo), ma la situazione è realmente questa? 13 partite giocate, 1 gol e poco altro tra Liga e Champions League, non il miglior modo di presentarsi al nuovo pubblico. Kessié sta enormemente soffrendo la concorrenza di Gavi, Pedri, Busquets, De Jong e gli altri campioni al servizio del tecnico, il suo futuro non è così certo. Nel caso in cui si ripetesse la situazione della prima parte di stagione non è esclusa una sua partenza. Si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di tornare a Milano, sponda Inter però, ma l’operazione sembra proibitiva. Per ora Laporta rassicura l’ivoriano, ma niente è da escludere. Kessié ha appena compiuto 26 anni, è nel fiore della sua carriera e vuole continuare a giocare e determinare, come fatto lo scorso anno con il Milan. L’Inter monitorerà la gestione del centrocampista da parte del Barcellona.