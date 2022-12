Kessie, c’è anche offerta Inter ma un club è in posizione migliore: il motivo

Franck Kessie, centrocampista di proprietà del Barcellona, è nel mirino dell’Inter e di diversi altri top club. Le ultime.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, il futuro di Franck Kessie sarà deciso a dicembre, anche se tutto indica che resterà al Barcellona fino al termine di questa stagione a seguito dell’incontro avuto dal suo agente con il Club blaugrana questa settimana.

OFFERTE – Sul tavolo ci sono diverse offerte. La società in posizione migliore è il Tottenham, ma il Club spagnolo non ha intenzione di cederlo senza avere un sostituto.

DECISIONE – Kessie vuole giocare più minuti rispetto a quanto sta giocando attualmente nella squadra blaugrana. Ciononostante vuole impegnarsi al massimo tra le fila della compagine catalana fino a giugno prima di prendere una decisione.

INFORMAZIONI – Nelle ultime settimane diverse società hanno chiesto informazioni sia al Barcellona che all’agente del giocatore. A quest’ultimo sono arrivate offerte dall’Inter e dal Napoli, mentre ci sono stati contatti da parte degli Spurs direttamente con la società spagnola.

PROPOSTE – In tutti e tre i casi i club sono alla ricerca di un prestito o un trasferimento gratuito, ma la proposta del Tottenham include un diritto di riscatto.

PROBLEMA PRINCIPALE – Il problema principale è l’ingaggio del centrocampista. Lo stipendio di quest’ultimo supera di poco i 5 milioni di euro netti a stagione. Al momento, tutte le società gli chiedono di ridurre il suo ingaggio su un contratto a lungo termine.

SITUAZIONE – Il giocatore resta fermo nella sua intenzione di proseguire in blaugrana. Nel caso però il Barça decidesse di cederlo, il centrocampista non creerà alcun problema. La situazione è seguita anche dal Milan, suo ex club. In questo caso però la Società rossonera non si muoverebbe fino all’estate.

Fonte: Sport.es