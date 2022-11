Kessié, l’agente lo ha proposto a Inter e Milan: ecco la situazione – SM

Insistenti le voci legate al futuro di Frank Kessié, che fin qui al Barcellona ha trovato poco spazio. Secondo quanto riportato da Sportemdiaset, il suo entourage lo ha proposto a Milan e Inter e da un club è arrivato subito un “no” definitivo. Ecco le ultime.

RIPROPOSTO – Frank Kessié non è felice del suo momento al Barcellona e vorrebbe andare via, anche in prestito, per trovare più spazio. George Atangana lo ha riproposto al Milan che ha subito chiuso la porta in faccia al procuratore. Inoltre, l’ivoriano è stato proposto anche all’Inter e le difficoltà non mancano. Considerando il suo ingaggio importante di 6,5 milioni a stagione, sarà difficile vederlo in Italia con la maglia nerazzurra, anche solo per sei mesi. Come se non bastasse, anche sotto la corte di Simone Inzaghi troverebbe poco spazio così come al Barcellona, dato che i titolari oggi sono Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, considerando anche la presenza di Henrikh Mkhitaryan.