Keita si propone all’Inter, società chiara: prima una cessione in attacco – CdS

Keita, non è solo un’idea. Sulle colonne del “Corriere dello Sport” anche oggi viene ribadita la volontà del calciatore di tornare a giocare per l’Inter. Società chiara sul mercato.

IN ENTRATA – Keita, possibile nuovo rinforzo per Simone Inzaghi? Il nuovo tecnico nerazzurro conosce già il calciatore, che in passato ha allenato alla Lazio. Lui conosce anche l’ambiente interista, e proprio per questo motivo si sarebbe proposto alla società. Come riportato dal quotidiano romano, ieri il suo agente – Federico Pastorello -, ha incontrato la società per parlare anche di lui. In questo momento, però, la pista è tutt’altro che calda. L’Inter ha ribadito la volontà di voler vendere almeno uno tra Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti prima di poter operare sul mercato, soprattutto in quella zona del campo.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.