Keita, sarà lui l’ultimo rinforzo in attacco? Le ultime – SM

L’Inter ieri ha preso Joaquin Correa dalla Lazio. Il mercato dell’Inter però potrebbe non essersi chiuso con l’arrivo dell’argentino con i nerazzurri che potrebbero regalare gli ultimi colpi in questi ultimi giorni (vedi articolo). Un nome per l’attacco è quello di Keita Balde con l’attaccante che aspetta una chiamata.

COLPO LAST MINUTE – L’Inter ieri ha accolto Correa con il giocatore arrivato a Milano dove ha poi sostenuto le visite mediche. Contro il Verona domani l’argentino potrebbe essere convocato con l’Inter che però potrebbe non aver chiuso qui il mercato. I nerazzurri vorrebbero un altro attaccante per completare il reparto offensivo e un nome, secondo ‘Sportmediaset’, è quello di Keita. L’attaccante del Monaco è ormai un separato in casa nel club francese e le piste percorribili sono due: un ritorno alla Sampdoria dopo la stagione scorsa o il ritorno all’Inter due anni dopo l’ultima volta. Keita conosce molto bene Simone Inzaghi con il tecnico che lo ha già allenato alla Lazio di fatto consacrandolo da seconda punta. Keita attende la chiamata dell’Inter che deve però valutare le posizioni di Alexis Sanchez e Martin Satriano. Per prendere il senegalese serve un’uscita in attacco?

Fonte: Sportmediaset