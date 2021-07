Keita, proseguono i contatti: Inter lo tiene in considerazione – SI

Proseguono i contatti tra l’Inter e Keita Baldé, per un eventuale ritorno in nerazzurro dell’attaccante del Monaco. A riportarlo è il giornalista Gianluigi Longari di “Sportitalia”.

CONTATTI IN CORSO – Prende sempre più quota l’idea di un ritorno di Keita Baldé all’Inter. Il giocatore, in prestito alla Sampdoria l’ultima stagione, è in uscita dal Monaco. Proseguono quindi i contatti da parte dei nerazzurri, fin dal primo incontro di fine giugno con Simone Inzaghi, che ha già avuto modo di allenarlo ai tempi della Lazio e che gradirebbe averlo a disposizione per aumentare la qualità e il numero del parco attaccanti.