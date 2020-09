Keita presto avversario dell’Inter? Idea per riportarlo in...

Keita presto avversario dell’Inter? Idea per riportarlo in Serie A – Sky

Keita può tornare in Italia ed essere subito avversario dell’Inter. L’attaccante senegalese, ora al Monaco, è richiesto dal primo rivale dei nerazzurri in questa Serie A: la Fiorentina, che si presenterà al Meazza sabato 26 alle ore 20.45.

RIENTRO POSSIBILE? – Come ex Inter la Fiorentina sta riprendendo Borja Valero, ma può avere anche un altro dal passato nerazzurro. Così Gianluca Di Marzio: «Contatti per Keita Baldé Diao, giocatore che ha già vestito in Italia le maglie di Lazio e Inter. Poi è tornato al Monaco per fine prestito, ha fatto bene e ha nostalgia dell’Italia. La Fiorentina sta accarezzando concretamente quest’idea, poi vedremo nei prossimi giorni se diventerà trattativa in prestito con diritto di riscatto».