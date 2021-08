Keita, da obiettivo ad avversario Inter? Trattativa con la Sampdoria – SI

Keita Baldé potrebbe affrontare l’Inter con la maglia della Sampdoria al ritorno dalla pausa per le nazionali. Secondo “Sportitalia”, il club ligure sta provando a prelevare l’attaccante del Monaco in queste ultime ore di mercato.

PROSSIMO AVVERSARIO? – Il suo nome era tra quelli accostati all’Inter nelle ultime settimane per completare l’attacco di Simone Inzaghi, ma ora Keita Baldé potrebbe ritrovare i nerazzurri da avversario. Sull’attaccante senegalese c’è infatti il fortissimo pressing della Sampdoria, il prossimo avversario proprio dell’Inter al rientro dalla sosta per le nazionali. I blucerchiati cercano un rinforzo per il reparto avanzato e si trovano alle prese con il rallentamento nella trattativa per Andrea Petagna (vedi articolo). Secondo quanto riporta Gianluigi Longari a “Sportitalia Mercato”, ci sono stati nuovi contatti nella giornata odierna, nel pomeriggio fino alla sera, per trovare l’accordo col Monaco per portare Keita Baldé a Genova.