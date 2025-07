Keita per Chivu vale per due! In calo le quotazioni di Frendrup, l’Inter valuta – TS

L’Inter continua a lavorare sottotraccia per completare il centrocampo in vista della nuova stagione e, dopo la frenata su Morten Frendrup, i fari si spostano su un profilo già ben conosciuto dal tecnico Cristian Chivu: Mandela Keita.

INTERESSE A CENTROCAMPO – Il danese del Genoa, valutato a lungo come possibile rinforzo per la mediana, ha visto calare le proprie quotazioni a causa della sua eccessiva somiglianza, per caratteristiche tecniche e tattiche, con Nicolò Barella. Un dettaglio non trascurabile, soprattutto per una squadra che cerca un centrocampista capace di garantire equilibrio, copertura e gestione del pallone, più che inserimenti e dinamismo puro. In questo contesto, prende quota la candidatura di Keita, classe 2002 del Parma, reduce da una stagione in cui ha mostrato qualità e duttilità. L’elemento chiave è proprio la conoscenza diretta tra Keita e Chivu, che lo ha allenato e ne conosce bene i pregi tattici e la capacità di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo. Il belga è considerato un giocatore duttile, un’alternativa credibile e affidabile, ma non un concorrente diretto per una maglia da titolare.

Keita primo nome nella lista dopo le uscite

IN USCITA – Dal punto di vista economico, Keita rappresenta un’opportunità: non ha ancora valutazioni fuori portata e potrebbe rientrare in un’operazione sostenibile, eventualmente da impostare a fine mercato, quando le condizioni per chi compra diventano più favorevoli. L’Inter, del resto, non ha fretta: sa di dover sfoltire prima la rosa – con Asllani e Zielinski in uscita – ma tiene monitorata l’evoluzione del mercato, pronta a cogliere le occasioni che agosto potrà offrire. In attesa del possibile colpo Lookman, i nerazzurri pensano anche al centrocampo. E se Frendrup si allontana, Keita si avvicina.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini