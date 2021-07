Keita Balde, allenamento in solitaria in attesa dell’Inter – SM

Keita Balde è un possibile obiettivo dell’Inter. L’attaccante senegalese, attualmente fuori dai piani del Monaco, si allena da solo aspettando una chiamata dei nerazzurri.

Nelle prossime settimane potrebbe esserci un ritorno all’Inter, quello di Keita Balde. L’attaccante senegalese, di proprietà del Monaco e nell’ultima stagione in prestito alla Sampdoria, è infatti un possibile obiettivo dei nerazzurri e di Simone Inzaghi che già lo ha allenato alla Lazio. Il giocatore è inoltre fuori dai piani del Monaco. Secondo Sandro Sabatini per “Sport Mediaset” Keita Balde, che nel frattempo si allena da solo grazie alla disponibilità di un club dilettantistico ligure, attende la chiamata giusta da parte dei nerazzurri e del suo ex tecnico.