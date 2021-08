Keita aspetta solo Pinamonti ma l’Inter monitora altre occasioni di mercato – SM

Keita è pronto a tornare all’Inter, che non ha ancora fatto lo spazio necessario in rosa. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’uscita di Pinamonti è prevista, anche se per il momento si temporeggia in attesa di altre occasioni last minute

QUARTA PUNTA – In attesa di capire come finirà con il Cagliari per Nahitan Nandez (vedi aggiornamento), l’Inter ha in mano Hector Bellerin dell’Arsenal come alternativa. Inoltre, la società nerazzurra sta aspettando di piazzare Andrea Pinamonti per riportare Keita Baldé a Milano. L’attaccante senegalese ex Inter e Lazio, che Simone Inzaghi conosce bene, è in uscita dal Monaco. Keita è il profilo che l’Inter segue per completare l’attacco, a meno che non escano altre grandi occasioni di fine mercato… A riportarlo è “Sport Mediaset”, che fa il punto sui piani nerazzurri per il reparto offensivo.