Kean spera in un ritorno in Serie A: Raiola tenta il colpo Inter – TS

Condividi questo articolo

Moise Kean, giovane attaccante cresciuto nelle giovanili della Juventus, non ha mai nascosto la sua passione per l’Inter. Secondo quanto riportato da “TuttoSport” Raiola valuta il ritorno in Serie A.

KEAN ALL’INTER – Moise Kean non si è trovato bene all’Everton, per questo motivo sogna il suo ritorno in Serie A, in particolare nella squadra per cui “tifa” sin da bambino. Il ragazzo è stato ceduto dalla Juventus all’Everton per circa 30 milioni nell’estate del 2019. Ma in Premier League il giovane attaccante non è riuscito ad esprimersi al meglio, neanche sotto la guida di Carlo Ancelotti. Per questo motivo potrebbe salutare l’Inghilterra, sperando in un ritorno in Italia. I “Toffees” dal canto loro non potranno certamente chiedere più di 25 milioni dopo una stagione deludente.