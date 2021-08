Kean può interessare all’Inter: occhio a Raiola in relazione a Dumfries – Sky

Kean resta nell’orbita dell’Inter. L’attaccante ex Juventus, rientrato all’Everton dopo un anno in prestito al PSG, può rientrare in un giro tramite Raiola, che gestisce anche Dumfries. Lo spiega Luca Marchetti a Sky Sport 24.

I NOMI DAVANTI – Così Luca Marchetti sull’attacco dell’Inter: «Anche per una questione di tempistica ci vuole di più a comprare un giocatore, perché chi lo vende deve trovare il sostituto. Ecco perché prima può arrivare il terzino: il primo nome è Denzel Dumfries, per il quale ci vogliono poco meno di venti milioni di euro, e Nahitan Nandez per il quale la trattativa è ferma ma c’è stato lo strappo (vedi articolo). Può arrivare Joaquin Correa, è un’ipotesi Andrea Belotti, c’è anche Gianluca Scamacca. Dumfries ha un agente che è Mino Raiola, che ha un altro attaccante che può interessare all’Inter: Moise Kean».