Kean dice no a Inzaghi: nel futuro c’è solo l’Europa! Tic tac clausola

Moise Kean vuole solo l’Europa. L’attaccante, esploso nell’ultimo anno alla Fiorentina, rifiuta la proposta dell’Al Hilal dell’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. E per la clausola…

LA VOLONTÀ – Moise Kean è uno degli attaccanti più famigerati che il panorama calcistico italiano può offrire. L’azzurro della Fiorentina, reduce da una stagione da 25 gol calcolando tutte le competizioni, ha ricevuto allettante proposte dall’Arbia Saudita. Prima si è fatto avanti l’Al Qadsiah e poi l’Al Hilal dell’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. La risposta del calciatore, però, è sempre la stessa: no, grazie. Kean non ha intenzione di intraprendere una nuova avventura in Medio Oriente, anche se questo comporta rifiutare i milioni. Ad influire nella scelta c’è la famiglia e la volontà di proseguire la propria carriera in Europa nei prossimi anni.

Inzaghi incassa il no di Kean, che vuole restare in Europa: la clausola e la speranza della Fiorentina

LA CLAUSOLA – Inzaghi, quindi, deve incassare il rifiuto all’Al Hilal di Kean, che ha un’invitante clausola da 52 milioni di euro fino al 15 luglio. Il prezzo risulta, infatti, piuttosto abbordabile se confrontato con le valutazioni degli altri attaccanti offerti sul mercato. Le lancette scorrono veloci, quindi, per quelle big – come l’Inter – alla ricerca di un calciatore che possa puntellare il reparto. Per la Fiorentina, invece, che spera di trattenere il suo calciatore, le ore trascorrono più lente. Il club viola, infatti, potrà discutere di una proposta di rinnovo – intorno ai 4 milioni all’anno – solo dopo la scadenza della clausola. Queste le ultime notizie lanciate da SportMediaset.