Kean, Juventus sempre più vicina. Inter-Scamacca possibile?

La Juventus deve fare i conti con la partenza – a pochi giorni dalla fine del mercato – di Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono quindi alla ricerca di un attaccante con l’ex Kean primo obiettivo. Ecco le ultime

VICINO – L’Inter, per sostituire Romelu Lukaku – ha pensato anche a Moise Kean. Al momento l’attaccante classe 2000 è però sempre più vicino al ritorno alla Juventus. A riportarlo è Alfredo Pedullà sul suo account Twitter con queste parole: «Kean, un solo nome al comando da due giorni per la Juve: siamo sempre più vicini».

ALTERNATIVE – Tra le alternative dei bianconeri c’è anche Gianluca Scamacca con l’attaccante del Sassuolo anche nella lista degli obiettivi dell’Inter per completare l’attacco. L’arrivo di Kean in bianconero potrebbe quindi facilitare una possibile operazione negli ultimi giorni da parte dei nerazzurri per l’ex Genoa.