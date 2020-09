Kanté tra Inter e Manchester United, Conte può fare la differenza – SM

N’Golo Kanté è sempre in cima alla lista dei desideri di Conte, ma l’Inter al momento non può fare grosse spese e sul giocatore si è inserito il Manchester United. La volontà del tecnico però può fare la differenza

N’Golo Kanté resta sempre in cima alla lista dei desideri dell’Inter e di Antonio Conte. Il tecnico vuole il centrocampista francese per rinforzare il centrocampo dell’Inter, ma la situazione attuale dei nerazzurri non consente grandi spese. “Sport Mediaset” infatti sottolinea il fatto che i 60 milioni richiesti dal Chelsea non sono alla portata dell’Inter senza una cessione importante e il Manchester United, che al momento sembra disporre di più risorse, potrebbe inserirsi nella trattativa. La volontà di Antonio Conte però potrebbe fare la differenza e attrarre il giocatore verso Milano.