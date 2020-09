Kanté non con i soldi di Skriniar. L’Inter deve rinforzare la difesa – Sky

Kanté potrebbe essere il grande obiettivo dell’Inter a centrocampo nel caso in cui si concretizzassero delle cessioni pesanti. Secondo quanto riporta Luca Marchetti per SkySport24, però, non basterebbe l’addio di Milan Skriniar a permettere l’assalto al francese del Chelsea

FOCUS SULLA DIFESA – Skriniar non porta Kanté, perché andrebbe sostituito il centrale con un difensore di pari valore. L’eventuale addio del difensore ex nerazzurro avverrà solo a cifre molto alte (qui i dettagli). La sua partenza richiederà l’assalto a un nuovo centrale con una conseguente spesa importante per concretizzarne l’acquisto. In ogni caso, lo slovacco è considerato incedibile dall’Inter, se non per un offerta superiore ai 50 milioni di euro. La prima richiesta dei nerazzurri è stata infatti di 60 milioni.