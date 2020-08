KantÃ©, messaggio a Conte e Inter? Francese capitano in amichevole

Kanté, messaggio a Conte e Inter? Francese capitano in amichevole

Kanté Conte

Kanté è il grande sogno di Antonio Conte per il centrocampo dell’Inter. Al momento non c’è però nessuna trattativa con il Chelsea e il centrocampista francese sembra essere al centro del progetto Chelsea

PAREGGIO – Il Chelsea di Frank Lampard continua la sua preparazione in vista della prossima stagione. I blues oggi pomeriggio hanno sfidato in amichevole il Brighton. Risultato? 1 a 1 con Pascal Gross che al 91′ su rigore ha pareggiato il primo gol inglese di Timo Werner siglato al quarto minuto di gioco.

MESSAGGIO – In ottica Inter non arrivano però “buone notizie”. N’Golo Kanté: il grande sogno di mercato di Antonio Conte ha giocato tutta la sfida al fianco dell’ex nerazzurro Mateo Kovacic indossando anche la fascia di capitano. Un messaggio per il proprio ex allenatore?